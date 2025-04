Juara All England, Kevin / Marcus Disambut Menpora di Bandara

TEMPO.CO, Jakarta - Kesibukan persiapan penyambutan kedatangan juara All England pasangan Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon, terlihat di Terminal Kedatangan 2 D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa petang ini, 14 Maret 2017.



Tempat khusus dengan latar foto bergambar Marcus/Kevin sedang memegang tropi All England disiapkan di lobi terminal. Karangan dan kalung bunga juga disiapkan untuk menyambut kedatangan sang juara.



Baca: Profil Kevin / Marcus, Duet Penyihir di Lapangan Bulu Tangkis



Juri bicara Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Ricky Subagja mengatakan setibanya di bandara Marcus/Kevin langsung disambut karangan bunga oleh Menpora Imam Nachrowi dan Wakil Ketua PBSI II Lutfi Hamid." Datang langsung disambut karangan bunga Dan langsung konfrensi pers,"kata Ricky di Bandara Soekarno-Hatta sore ini.



Menurut jadwal, kata Ricky, Marcus/Kevin dan rombongan atlet bulutangkis yang ikut dalam kejuaraan All England akan mendarat pukul 17.56 di Bandara Soekarno-Hatta. Rombongan menggunakan pesawat KLM KL 809.



Baca: 5 Fakta Menarik Soal Kevin dan Marcus, Juara All England



Marcus/Kevin Ganda Putra Indonesia secara gemilang menjuarai ganda putra All England 2017 setelah di babak final mengalahkan Li Junhui/Liu Chen. Dalam laga di Birmingham, Inggris, Minggu 12 Maret 2017, Marcus/Marcus menang meyakinkan dua set langsung 21-19 21-14.



JONIANSYAH HARDJONO