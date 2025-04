TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-22 ditunggu Malaysia dalam babak semifinal sepak bola SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Indonesia adalah runner-up Grup B, sedangkan Malaysia menjuarai Grup A.



Penampilan Indonesia selalu dipantau pelatih Malaysia, Ong Kim Swee. Bahkan pelatih yang digosipkan bakal melatih Mitra Kukar tersebut, sudah memantau Indonesia sejak pertandingan melawan Vietnam pada Selasa lalu, yang berakhir 0-0.



Saat Indonesia menekuk Kamboja 2-0 di Stadion Shah Alam, Kamis, 24 Agustus 2017, Kim Swee duduk di tribun yang dikhususkan bagi undangan dan ofisial timnas yang bertanding di SEA Games 2017.



Di bawah asuhan Kim Swee, Malaysia U-23 mengalahkan timnas Indonesia U-22 dalam babak kualifikasi Piala Asia U-23 2018 di Bangkok, Thailand.



Malaysia dalam pertandingan tersebut menang 3-0, dan bersama Thailand lolos ke Piala Asia U-23 2018 yang akan digelar pada Januari mendatang di Cina.



Laga semifinal sepak bola SEA Games 2017 Kuala Lumpur akan mempertemukan Malaysia (juara Grup A) vs timnas Indonesia U-22 (runner-up Grup B), serta Thailand (juara Grup B) vs Myanmar (runner-up Grup A). Pertandingan-pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Bukit Jalil pada Sabtu, 26 Agustus 2017.



Jadwal semifinal, 26 Agustus 2017:

1. Malaysia (juara Grup A) vs Indonesia (runner-up Grup B) di Stadion Bukit Jalil.

2. Thailand (juara Grup B) vs Myanmar (runner-up Grup A) di Stadion Bukit Jalil.



