Kabar Baik Soal Cedera Kiper Timnas Indonesia U-22 Satria Tama

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil pemeriksaan USG otot kaki kiper timnas Inonesia U-22, Satria Tama, dikabarkan baik. Itu berarti kiper asal klub Gresik United tersebut tetap akan dimasukkan skuad Indonesia saat menghadapi Kamboja.



Laga Indonesia vs Kamboja akan digelar di Stadion Shah Alam, Selangor, pada Kamis 24 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB. Pertandingan itu merupakan laga terakhir Grup B cabang sepak bola SEA Games 2017 Kuala Lumpur.



Satria Tama menderita cedera saat Indonesia bertanding melawan Vietnam pada Selasa lalu, yang berakhir dengan skor 0-0. Kiper berusia 20 tahun itu harus dipapah keluar lapangan di pertengahan babak 2 akibat cedera otot hamstring, dan digantikan Kurniawan Kartika Ajie.



Pada Rabu sore, Satria Tama menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit untuk mengetahui rincian cedera yang dialaminya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa cedera kiper muda itu hanya berupa memar, sehingga dia tetap dimasukkan daftar pemain yang bakal diturunkan melawan Kamboja.



"Hasil pemeriksaan USG otot kaki Satria bagus. Dia hanya mengalami memar, bukan robek atau cedera yang lebih parah. Jadi dia masih tetap ada dalam daftar pemain yang mungkin akan dipasang pelatih Luis Milla. Perkara dipasang atau tidak, itu sepenuhnya hak pelatih," kata Endri Erawan, manajer timnas Indonesia U-22 pada Kamis 24 Agustus pagi.



Sebelum hasil pemeriksaan Satria diketahui positif, Indonesia sempat ketar-ketir karena dihadapkan pada dilema harus memasukkan kiper ketiga, Dicky Indrayana, dalam daftar pemain. Jika kiper Bali United itu yang dimasukkan daftar, Satria harus keluar karena peraturan pertandingan hanya mengizinkan 20 pemain dalam daftar.



Belum jelas benar, apakah Satria Tama akan tetap dipasang sebagai starter atau digantikan Kurniawan Kartika Ajie? Kedua kiper tersebut menunjukkan permainan yang baik saat Indonesia ditahan Vietnam 0-0.



Bersamaan dengan laga timnas Indonesia U-22 vs Kamboja di Grup B sepak bola SEA Games 2017, digelar pula Timor Leste vs Filipina dan Thailand vs Vietnam.



DONNY WINARDI