Kalah oleh Djokovic, Federer: Saya Akan Kembali Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Roger Federer menegaskan akan kembali ke Amerika Serikat Terbuka pada 2016 kendati kalah pada final edisi tahun ini dengan skor 4-6, 7-5, 4-6, 4-6 oleh Novak Djokovic, Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi waktu Indonesia.



Mengutip AFP, tahun depan Federer akan berusia 35 tahun, sedangkan terakhir kali menjadi juara di New York dari lima kali dia menjuarai AS Terbuka adalah pada 2008.



Dalam seremoni penyerahan trofi kejuaraan, dia tidak berminat mengikuti jejak juara tunggal putri AS Terbuka 2015, Flavia Pennetta, yang mengumumkan mundur dari tenis.



"Saya merasa baik-baik saja mengenai di mana permainan saya saat ini. Semua orang terus menyokong saya dan saya mencintai olahraga ini. Saya akan bersua kembali dengan Anda di sini tahun depan," kata Federer, yang terakhir kali menjuarai Grand Slam dari 17 kali dia meraihnya pada Wimbledon 2012.



ANTARA