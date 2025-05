TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Eugenie Bouchard memenuhi janjinya untuk berkencan dengan penggemarnya, John Goehrke, pada Rabu kemarin, 15 Februari 2017. Bouchard berkencan dengan John lantaran kalah bertaruh dalam laga rugby.



Pertaruhan itu dilakukan Bouchard dalam laga Atlanta Falcons melawan New England Patriors. Petenis asal Kanada tersebut menjagokan Atlanta Falcons untuk keluar menjadi juara. Dia menerima tantangan dari John dengan akun @punslayintwoods untuk berkencan dengannya jika Atlanta Falcons kalah.



"@geniebouchard jika Patriot menang, kita akan berkencan?" John menantang. "Tentu," jawab Bouchard pada 5 Februari lalu.



Awalnya, tebakan Bouchard tampak benar. Atlanta Falcons terus memimpin sepanjang pertandingan bahkan sempat unggul 28-3. Namun, di akhir-akhir pertandingan, New England Patriot berhasil menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan memasuki waktu tambahan.



Pada waktu tambahan, New England berhasil menambah skor dan akhirnya menang 28-34. Kemenangan itu disebut sebagai salah satu kemenangan terhebat New England dalam sejarahnya di liga rugby Amerika Serikat.



Petenis peringkat 44 dunia tersebut pun mengunggah foto kebersamaannya dengan John saat kencan. Dia menuliskan, "Bertemu dengan kencan Super Bowl Twitter saya, John. Dalam perjalanan menuju @BrooklynNets game."



DAILYMAIL | FEBRIYAN