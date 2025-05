Kalahkan Pakistan 3-0, Tim Fed Indonesia Bidik Posisi Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Indonesia kembali menapaki jalan kemenangan Piala Fed Grup II Zona Asia/Oseania yang berlangsung di lapangan tenis plexypave True Arena Hua Hin, Thailand. Pada pertandingan keempat, Kamis, 14 April 2016, regu Merah Putih berhasil memetik kemenangan tanpa balas atas Pakistan, 3-0.



Jessy Rompies, spesialis ganda yang turun sebagai tunggal kedua pada pertandingan pembuka sukses menyumbang angka bagi Indonesia. Di hari ulang tahunnya, ia mengalahkan wakil Pakistan, Sara Mahboob Khan, 6-1, 6-1 dalam durasi kurang dari satu jam, tepatnya hanya 57 menit.



Pada partai kedua, petenis paling senior di tim ini, Lavinia "Vivin" Tananta tak kehilangan satu game pun ketika menghadapi Sara Mansoor untuk memastikan kemenangan regu putri Merah Putih. Pasangan Beatrice Gumulya dan Jessy Rompies melengkapi keunggulan dengan menggilas Sara Mansoor/Ushna Suhail 6-1, 6-1.



Namun demikian kemenangan ini terasa hambar lantaran pada partai lain di Pool B, Singapura berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan setelah mengungguli Malaysia 2-1. Kemenangan tim Negeri Singa itu berarti menutup peluang Indonesia untuk bisa melaju ke babak final promosi play off berhadapan dengan juara Pool A, Filipina, yang memenangi duel melawan Hongkong 2-1.

“Keberhasilan Singapura menjuarai Pool B adalah berkat sentuhan sains olahraga dalam mempersiapkan Stefanie Tan dkk. menuju ajang ini,” tutur Okki Yonda, pelatih strenght and conditioning Pelatnas Tenis Indonesia, yang bersama tim Piala Davis sempat mencicipi program mereka di Singapore National Sport Institute, Januari lalu.

Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk memperebutkan posisi runner-up Pool B, Jumat, 15 April. Pada laga pamungkas, Sabtu, Indonesia bakal bertanding untuk menentukan peringkat Piala Fed Grup II Zona Asia/Oseania menghadapi tim penghuni posisi sama dari Pool A.

“Kami akan tetap fight menghadapi Malaysia untuk menjadi runner up Pool B dan mengincar posisi ketiga Piala Fed Grup II Asia Oceania,” tutur kapten tim Indonesia, Sri Utaminingsih, lewat Humas PB Pelti.



Piala Fed 2016

Grup II Zona AsiaOseania

True Arena Hua Hin, Thailand

Pool A : Filipina, Hongkong, Pacific Oseania, Iran, Bahrain

Pool B : Indonesia, Malaysia, Singapura, Pakistan, Kyrgyzstan, Sri Lanka



Hasil

Kamis, 14 April

Indonesia vs Pakistan 3-0

Jessy Rompies vs Sarah Mahboob Khan 6-1, 6-1

Lavinia Tananta vs Sara Mansoor 6-0, 6-0

Jessy Rompies/Beatrice Gumulya vs Sara Mansoor/Ushna Suhail 6-1 6-1



Jadwal

Jumat, 15 April

Indonesia vs Malaysia

