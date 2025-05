TEMPO.CO, Jakarta - Juara AS Terbuka Marin Cilic mencapai perempat final Wimbledon untuk tahun kedua secara beruntun pada Senin, melalui kemenangan 6-4, 4-6, 6-3, 7-5 atas petenis non unggulan asal AS Denis Kudla.



Cilic, unggulan kesembilan, selanjutnya akan berhadapan dengan juara bertahan Novak Djokovic atau Kevin Anderson asal Afrika Selatan, unggulan ke-14.



Kemenangan pada Senin merupakan kemenangan ke-26 secara beruntun Cilic atas lawan-lawannya yang berasa dari AS.



Petenis 28 tahun itu akan berharap Anderson dapat mengalahkan Djokovic, sebab ia memiliki rekor 0-12 dari petenis peringkat satu dunia asal Serbia itu, namun unggul 5-1 atas petenis dari Afrika Selatan tersebut, demikian AFP.



ANTARA