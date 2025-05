Kali Kesembilan Djokovic Tembus Perempat Final AS Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic mencapai babak perempatfinal AS Terbuka yang kesembilan kalinya Minggu waktu setempat atau Senin pagi WIB ini setelah berjuang keras menundukkan petenis Spanyol Roberto Bautista Agut.



Juara AS Terbuka 2011 itu menang 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 untuk menghadapi Feliciano Lopez pada delapan besar. Ini adalah perempat final Grand Slam ke-26 berturut-turut Djokovic.



Djokovic tertinggal 2-4 pada set kedua dari mantan pemain sepak bola junior yang menjadi unggulan 23 dan memiliki forehand drive yang menyengat itu.



Petenis Serbia itu sempat gagal pada kedudukan match poin dalam kedudukan 5-2 pada set terakhir sebelum dia merampasnya pada 6-3.



Lopez (33) mencapai perempat final AS Terbuka yang pertamanya setelah 14 kali berupaya dengan menang 6-3, 7-6 (7/5), 6-1 dari petenis Italia Fabio Fognini yang menaklukkan Rafael Nadal pada babak sebelumnya, demikian AFP.



ANTARA