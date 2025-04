Kecelakaan Balap Motor: Dalam 24 Jam, 3 Tewas di Isle of Man TT

TEMPO.CO, Jakarta - Tragedi mengerikan terjadi dalam pergelaran balap motor klasik Isle of Man TT 2017 di Isle of Man, Inggris, 29 Mei - 9 Juni. Tiga pembalap tewas dalam waktu 24 jam akibat kecelakaan saat mengikuti balapan tersebut. Ketiga pembalap tersebut adalah Davey Lambert ari Inggris, Joachem van den Hoek dari Belanda, dan Alan Bonner dari Irlandia.



Ketiganya tewas saat membalap di trek klasik yang biasa dipakai untuk Isle of Man TT, Snaeffel Mountain Course. Sirkuit ini merupakan jalan raya yang ditutup khusus untuk pergelaran Isle of Man TT, sebuah balapan motor yang sudah digelar sejak 1907. Trek ini mempunyai jarak total 60,725 km dengan 200 lebih tikungan, dan berbagai perbedaan elevasi.

Lambert meninggal pada 6 Juni di Rumah Sakit Aintree, Liverpool, setelah mengalami kecelakaan saat mengikuti balap kelas superbike pada Minggu 4 Juni. Motor Kawasaki 1000 cc yang digeber Lambert, menabrak dinding pembatas pada lap ke-3 dari 6 lap yang harus dia selesaikan di Sirkuit Snaeffel Mountain Course. Lambert berusia 48 tahun saat meninggal, dan ini adalah debutnya di Isle of Man TT.



Van den Hoek tewas tanpa sempat dirawat di rumah sakit, setelah motor Honda 1000 cc yang ditungganginya juga menabrak dinding di sektor 11 Milestone Sirkuit Sneaffel Mountain Course. Van den Hoek turun di kelas Superstock TT pada Rabu 7 Juni.

Pembalap ketiga yang tewas dalam balapan Isle of Man TT 2017 adalah Bonner. Pembalap Irlandia berusia 33 tahun ini nyemplung jurang di sektor 33 Milestone Sneaffel Mountain Course. Booner yang menggeber BMW 1000 cc, tewas saat mengikuti babak kualifikasi kelas Senior TT pada Rabu 7 Juni. Booner juga tewas sebelum dilarikan ke rumah sakit.

Setelah tewasnya 3 Lambert, Van den Hoek, dan Bonner di Isle of Man TT 2017, total sudah 255 pebalap meninggal di ajang itu sejak tahun 1911. Tahun lalu ada 4 pembalap yang tewas saat mengikuti Isle of Man TT 2016.



BBC | DON