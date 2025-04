Kevin / Marcus Juara di India dengan Mengalahkan Angga / Ricky

TEMPO.CO, Jakarta - Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo meraih gelar juara India Terbuka setelah berhasil membungkam pasangan Indonesia lainnya, Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi, Ahad malam. Ini jadi gelar kedua Marcus / Kevin di tahun ini setelah sebelumnya menjadi juara All England 2017.



Seperti tercantu dalam laman resmi BWF, gelar juara didapatkan Marcus/Kevin di Siri Fort Indoor Stadium, New Delhi, setelah memenangi pertarungan berdurasi 29 menit dengan skor 21-11, 21-15.



Setelah susul-menyusul angka di awal game pembuka, Marcus/Kevin berhasil menjauhi poin Angga/Ricky saat kedudukan 3-3. Selepas itu, Angga/Ricky berusaha mengejar dan berhasil memperkecil ketertinggalan dengan selisih hanya satu angka 6-5, 7-6, namun di momen tersebut, Marcus/Kevin berhasil kembali menjauh dan perolehan poin mereka berdua tidak pernah lagi bisa didekati oleh Angga/Ricky.



Di game kedua Marcus/Kevin langsung tancap gas dan mendominasi gim ini. Walau sempat beberapa kali kedudukan imbang 5-5 dan 6-6, perolehan poin Angga/Ricky tidak bisa mengejar raihan Marcus/Kevin yang berhasil memastikan kemenangan dengan mendapatkan gim kedua ini.



Final di ajang India Terbuka 2017 ini bagaikan mengulang cerita yang sama dalam partai final turnamen berlevel superseries ini pada tahun 2016, di mana kala itu Marcus/Kevin juga keluar sebagai juara setelah berhadapan dengan Angga/Ricky. Saat itu, Marcus/Kevin berhasil menjadi juara berkat kemenangan dua gim 21-17, 21-13.



Kemenangan Marcus/Kevin ini juga memperbaharui rekor pertemuan mereka kala berhadapan dengan Angga/Ricky menjadi empat kemenangan dalam empat kali pertemuan.



Kemenangan Marcus/Kevin di turnamen India Terbuka 2017 ini merupakan gelar kedua selama tahun 2017 setelah All England 2017 dan yang kelima di ajang superseries setelah tahun 2016 lalu mendapat tiga gelar juara yaitu di Australia Terbuka, India Terbuka dan China Terbuka.



Kemenangan ganda Indonesia di final turnamen berhadiah total 325 ribu dolar AS itu, disambut gembira oleh semua pihak, termasuk mantan Ketua Umum PP Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PP PBSI) Gita Wirjawan dalam akun sosial media twitternya.



"Selamat atas kemenangan Kevin/Marcus di India Open. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi," kata Gita Wirjawan.



ANTARA