TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon, berhasil menembus perempat final turnamen bulu tangkis All England 2017 dengan mengalahkan wakil tuan rumah Peter Briggs/Tom Wolfenden pada putaran kedua, Kamis malam waktu setempat, 9 Maret 2017.



"Serangan no-lob mereka lumayan bagus. Tapi kami sudah siap mengantisipasi itu dari awal. Kami tidak menganggap enteng lawan meskipun mereka bukan pasangan unggulan," kata Kevin selepas pertandingan, seperti dilaporkan laman induk organisasi bulu tangkis Indonesia, PBSI, Jumat dinihari, 10 Maret 2017.



Dalam pertandingan di Birmingham, Inggris, tersebut, Kevin/Marcus menang dua game langsung 21-13, 21-14 pada turnamen tingkat super series premier tertua di dunia itu. Adapun pertandingan berlangsung selama 29 menit.



Pada putaran perempat final yang akan berlangsung Jumat waktu setempat, Kevin/Marcus akan menghadapi pasangan unggulan empat asal Cina, Chai Biao/Hong Wei.



"Kami punya peluang 50:50 atas mereka. Kami hanya ingin bermain dengan baik besok," ujar Marcus.



Pertemuan dengan Chai/Hong merupakan pertemuan keempat bagi Kevin/Marcus. Ganda putra Merah-Putih itu tercatat unggul 2-1 dalam tiga pertemuan sebelumnya.



Kemenangan Kevin/Marcus pada putaran kedua sekaligus menambah keterwakilan Indonesia pada putaran perempat final All England 2017.



Sebelumnya, atlet ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir memastikan tempat pada putaran perempat final turnamen berhadiah total US$ 600 ribu itu.



Namun keberhasilan Kevin/Marcus dan Tontowi/Liliyana itu tidak dapat diikuti atlet senior Sony Dwi Kuncoro.



Sebagai satu-satunya wakil Indonesia pada nomor tunggal putra, Sony gagal melaju ke putaran perempat final setelah kalah dari atlet Taiwan, Chou Tien Chen, dalam dua game langsung 13-21, 11-21.



ANTARA