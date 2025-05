Kevin/Markus Mengalahkan Angga/Ricky di Dubai Open

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon memetik kemenangan pertama di grup A BWF Dubai World Super Series Finals 2016. Mereka mengalahkan Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi, 21-18, 17-21, dan 21-14 di Hamdan Sports Complex, Dubai, Rabu 14 Desember 2016.



“Ini merupakan awal yang baik dan penting buat kami. Besok harus lebih percaya diri lagi, tapi tidak boleh berlebihan,” ujar Kevin, saat ditemui usai pertandingan.



Pasangan Kevin/Marcus memang punya catatan lebih baik dalam pertemuannya dengan Angga/Ricky. Dua kali bertemu, mereka sukses memetik kemenangan dalam dua game langsung. Kali ini, Kevin/Marcus mendapat perlawanan sengit dari rekan sesama di Pelatnas Cipayung sehingga butuh tiga game untuk mengakhiri pertandingan.



Pada pertandingan kedua, Kevin/Marcus akan berhadapan dengan Mads Conrad Petersen/Mads Pieler Kolding yang telah memetik kemenangan pertama mengalahkan Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang) 21-15, 21-15.



Mereka tercatat baru sekali bertemu dengan pasangan Denmark itu di All England 2015. Saat itu Kevin/Marcus kalah 11-21, 21-10 dan 13-21. “Kami akan pelajari lagi permainan mereka, atur strategi lagi, dan yang penting nggak boleh kendor seperti hari ini,” tambah Marcus.



Turnamen yang diresmikan sejak 2007 ini merupakan rangkaian dari lima turnamen Super Series yang memberikan hadiah uang total sebesar US$ 1 juta atau sekitar Rp 13,3 miliar. Para pemain yang lolos adalah yang menduduki peringkat delapan teratas di masing-masing nomor untuk tunggal (putra dan putri) dan ganda (putra, putri, dan campuran).



Masing-masing nomor dibagi menjadi dua grup, A dan B. Mereka akan bertanding dengan sistem round robin di fase grup. Masing-masing juara grup dan runner up akan bertemu di babak semifinal dengan sistem knock-out.

PP PBSI| BWFWOLRDSUPERSERIES