Kini Liveri Balap Dimas dan Gilang Ada di Honda Sonic 150R

Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan New Honda Sonic 150R selalu dikembangkan dengan mempertimbangkan pilihan yang tepat bagi remaja yang ingin terus beraksi tanpa batas sejalan dengan gaya hidupnya yang dinamis. Selain mengaplikasikan desain yang ergonomis sesuai postur tubuh remaja Indonesia, tampilan motor ini pun juga terus diperbaharui untuk mencerminkan karakter remaja masa kini. Baca: Suzuki Satria F150 vs Honda Sonic 150R, Pilih Mana?

Karakter output New Honda Sonic 150R yang sesuai dengan jalanan perkotaan. Diperkaya dengan torsi putaran mesin bawah hingga menengah yang memberikan akselerasi terbaik di kelasnya namun tetap irit bahan bakar. Model ini dilengkapi mesin DOHC 6 percepatan generasi terbaru dengan mesin tangguh dan bertenaga mampu menciptakan kelincahan sempurna berkat perpaduan dari desain ramping dan sumbu roda pendek. Baca: New Honda Sonic 150R Meluncur, Simak Spesifikasi dan Harganya

New Honda Sonic 150R warna Aggresso Matte Black dan Honda Racing Red dipasarkan dengan harga on the road (OTR Jakarta) Rp 22.300.000,- sementara itu warna Energetic Red dan Activo Black dipasarkan dengan harga OTR Rp 21.900.000,-. Model ini ditargetkan dapat terjual 40.000 unit per tahun.