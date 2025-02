Klasemen ASEAN Club Championships Grup B: Kalah di Laga Terakhir, Borneo FC Tersingkir

TEMPO.CO , Jakarta - Klub Vietnam Cong An Ha Noi FC menyempurnakan laju mereka di Grup B ASEAN Club Championships dengan mengalahkan wakil Indonesia Borneo FC 3-2 di Stadion Hang Day, Kamis, 6 Februari 2025. Mereka lolos ke semifinal, sedangkan Borneo tersingkir.

Pada pertandingan ini, kedua tim saling berbalas serangan. Le Van Do membawa timnya memimpin pada menit ke-20 setelah sepakan dari luar kotak penaltinya menaklukkan Nadeo Argawinata.

Cong An Ha Noi membalas pada menit ke-76 melalui kaki Leo Artur. Namun, Nadeo masih sigap mengamankan tendangan pemain asal Brasil tersebut.

Ketika Borneo mulai bermain lebih menyerang pada tahap akhir pertandingan, Cong An Ha Noi berbalik unggul setelah Nguyen Dinh Bac menaklukkan Nadeo dengan tendangan kaki kanannya pada menit ke-80. Skor berubah menjadi 2-1.

Kemenangan ini menyempurnakan laju Cong An Ha Noi karena menyapu bersih lima laga Grup B dengan kemenangan. Mereka memuncaki klasemen dengan 15 poin, meninggalkan Borneo di posisi keempat dengan koleksi enam poin.

Cong An Ha Noi menjadi perwakilan Grup B yang lolos ke semifinal bersama Buriram United yang menang 1-0 atas Kuala Lumpur untuk memastikan tempat kedua.

Di semifinal, Cong An Ha Noi bertemu dengan PSM Makassar yang finis posisi kedua dari Grup A, sementara Buriram akan bertemu sesama wakil Thailand Pathum United.

Cong An Ha Noi: Do Sy Huy; Nguyen Van Duc, Tuan Duong Giap, Hugo Gomes, Van Phuong Ha; Pham Van Luan, Vitao, Hoang Van Toan; Phan Van Duc, Nguyen Dinh Bac, Le Van Do.

Pelatih: Mano Polking.