Klasemen ASEAN Club Championships: PSM Makassar Lolos ke Semifinal setelah Kalahkan Than Hoa

TEMPO.CO, Jakarta - PSM Makassar melaju ke babak semifinal ASEAN Club Championships. Mereka melaju setelah mengalahkan klub Vietnam Than Hoa dengan skor 3-0 dalam laga ke-5 fase grup.



Laga Grup A tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Rabu malam WIB, 5 Februari. Meski kalah penguasaan bola di sepanjang pertandingan, serangan PSM Makassar lebih tajam.



Nermin Haljeta mengemas dua gol dalam laga ini, dengan gol pembuka dicetak oleh pemain asal Jepang Daisuke Sakai.



Hasil ini membuat PSM Makassar finis peringkat dua dengan perolehan 10 poin dan berhak melaju ke semifinal.



PSM Makassar akan melaju ke semifinal bersama klub Thailand BG Panthum United yang finis sebagai juara Grup A, demikian dikutip dari laman resmi Aseanutdfc.



Pada laga tersebut, peluang pertama diciptakan Than Hoa saat laga baru berjalan enam menit. Tendangan Doan Ngoc Tam dari luar kotak penalti masih bisa diblok pemain PSM Makassar.



Percobaan kedua Than Hoa tujuh menit berselang dari A Mit juga masih membentur pemain PSM.



PSM Makassar baru bisa membalas lewat dua peluang melalui Victor Dethan (30') dan Daisuke Sakai (33'), tetapi arah bola belum on target.