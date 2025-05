Klitschko Mengaku Kesulitan Memukul Jennings

TEMPO.CO, New York - Wladimir Klitschko (Ukraina) mengaku kesulitan mendaratkan pukulan telaknya ke badan lawanya dari AS, Bryant Jennings, meskipun menang mutlak pada pertarungan tinju kelas berat di Madison Square Garden, New York, AS, Sabtu, 25 April 2015, atau Minggu siang WIB, 26 April 2015.



"Bryant Jennings terus bergerak dan sulit dipukul,” kata Klitschko, yang mempertahankan lima sabuk juara dunia (WBA Super, IBF, WBO, IBO dan The Ring). Komentarnya itu diucapkan setengah meminta maaf karena gagal memukul KO Jennins seperti yang ia janjikan sebelum pertarungan.



"Saya tidak dapat menemukan cara untuk mendaratkan pukulan telak yang saya inginkan. Saya sendiri sayangnya juga tidak dapat bertahan segemilang biasanya,” lanjut Klitschko.



Dua hakim memberikan penilaian 116-111 dan satu lagi 118-109 untuk kemenangan Klitschko. Klitschko menyamai rekor Joe Louis bertarung untuk ke-27 kalinya di kelas berat. Dengan kemenangan itu rekor Klitschko kini menjadi 64 kali menang (53 KO) dan 3 kali kalah, sementara Jennings 19 kali menang, 1 kali kalah.



Juara dunia asal Ukraina yang kini berusia 39 tahun ini sukses mempertahankan gelar juara dunia untuk ke-18 kalinya berturut-turut. Pertarungan kali ini disaksikan 17 ribu penonton yang sebagian besar pendukung Klitschko. Saudara Klitschko, Vitaly Klitschko yang juga mantan juara dunia tinju kelas berat, kini Wali Kota Kiev, hadir di pertandingan itu dan membantunya pada pemanasan sebelum pertarungan.



AlLJAZEERA | BOXREC |AGUS BAHARUDIN