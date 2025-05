TEMPO.CO, Jakarta – Kondisi salah satu legenda hidup Formula Satu Michael Schumacher dikabarkan memburuk. Mantan bosnya di Ferrari, Luca di Montezemolo, yang mengatakannya pada wartawan. "Saya punya berita dan sayangnya bukan berita baik," kata Montezemolo, seperti dilansir dari The Guardian, Kamis, 4 Februari 2016.



Montezemolo tidak memberikan penjelasan lebih terperinci terkait dengan kondisi Schumi, panggilan untuk Schumacher. Ia melanjutkannya dengan mengatakan bahwa Schumacher adalah pembalap yang fantastis. Saat berkarier di Ferrari, Schumacher hanya mengalami satu kali kecelakaan di 1999. "Hidup memang aneh," katanya.



Mengutip dari The Guardian, Richard Conway, reporter olahraga dari BBC, dalam cuitannya di Twitter mengatakan juru bicara Schumacher menolak untuk menanggapi pernyataan Montezemolo.



Pembalap asal Jerman tersebut masih mendapat perawatan intensif di Swiss. Hal ini untuk menjauhkannya dari perhatian publik. Schumacher mengalami kecelakaan saat sedang bermain ski di Prancis, Desember 2013. Akibat peristiwa tersebut, ia menderita cedera kepala yang cukup parah.



Philippe Streiff, seorang teman Schumacher, mengatakan rekannya tersebut lumpuh dan menderita gangguan memori, serta masalah dalam berbicara akibat cedera di otaknya setelah kecelakaan. "Kondisinya mulai membaik, hanya semuanya masih relatif. Ia tidak dapat berbicara, lumpuh, dan berada di kursi jalan," katanya, November 2014.



Schumacher mengalami kecelakaan saat bermain ski di Maribel, di Pegunungan Alpen, Prancis, pada 29 Desember 2013. Akibat kecelakaan itu, juara dunia F1 tujuh kali itu mengalami luka parah di bagian kepala dan sempat membuatnya koma.



