Kvitova Wakili Republik Cek Tembus Perempat Final AS Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Juara Wimbledon dua kali, Petra Kvitova, mencapai perempat final AS Terbuka pertamanya setelah mengempaskan petenis Inggris, Johanna Konta, 7-5, 6-3.



Kvitova menjadi petenis Republik Cek pertama yang merapat ke perempat final AS Terbuka setelah Daja Bedanova pada 2001.



Sedangkan Konta, yang berusia 24 tahun dan kelahiran Australia, semula bermimpi menjadi petenis putri Inggris pertama yang mencapai babak delapan besar turnamen ini, setelah Jo Durie pada 1983 tapi gagal memanfaatkan lima kali break point.



Pada delapan besar, Kvitova akan menghadapi petenis Italia unggulan 26, Flavia Pennetta. Pennetta lolos enam kali ke perempat final AS Terbuka dalam kurun tujuh tahun setelah menang 6-4, 6-4 dari petenis Australia, Samantha Stosur, yang menjadi juara pada 2011.



Ini adalah kemenangan ketujuh petenis 33 tahun itu dalam tujuh pertemuannya dengan Stosur, yang merupakan unggulan 22 turnamen ini. "Ini permainan terbaik saya tahun ini," kata Pennetta.



Pennetta sudah enam kali melawan Kvitova dengan tiga pertemuan terakhir menelan kekalahan.



