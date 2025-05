Laga Mayweather vs Pacquiao, Tiket Rp 291 Juta Per Lembar

TEMPO.CO, Las Vegas - Harga tiket untuk menyaksikan pertarungan juara dunia tinju kelas welter antara Floyd Mayweather Jr. (AS) dan Manny Pacquiao (Filipina) naik tiga kali lipat dari harga semula di tempat-tempat penjualan tiket. Tiket itu semula dijual antara US$ 1.500 atau Rp 19,4 juta hingga 7.500 dolar Amerika atau Rp 97,1 juta. Dengan demikian harganya kini antara Rp 58,3 juta hingga Rp 291,3 juta.



Menurut rencana pertarungan yang disebut terbesar abad ini akan berlangsung di MGM Grand, Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, AS, 2 Mei 2015. Pertarungan ini diperkirakan menghasilkan keuntungan triliunan rupiah bagi promotor maupun kedua kubu petinju. Selain penjualan tiket, pemasukan uang juga berasal dari hak siar televisi, pay per view (siaran televisi langsung berbayar), ikan dan sebagainya.



Kedua petinju selain mendapat bayaran dari bertinju, juga mendapat bagian dari pendapatan hak siar, pay per view, iklan, dan sebagainya. Mayweather, 38 tahun, kini memegang sabuk juara dunia kelas welter World Boxing Council (WBC) atau Dewan Tinju Dunia dan World Boxing Asociation (WBA) atau Asosiasi Tinju Dunia. Pacquiao, 36 tahun, merupakan juara dunia tinju kelas welter World Boxing Organization (WBO) atau Organisasi Tinju Dunia.



Mayweather belum terkalahkan dalam 47 kali pertandingannya dan telah 26 kali menang knock out atau KO. Pacquiao telah 64 kali bertarung, 57 kali menang (38 kali dengan KO), 5 kali imbang, 2 kali kalah. Kekalahan KO dialami Pacquiao sewaktu melawan Juan Manuel Marquez (Meksiko). Pacquiao kalah pada ronde keenam dari rencana pertarungan 12 ronde, juga di MGM Grand, Las Vegas, Nevada, AS, 8 Desenber 2012.



BBC | BOXREC | AGUS BAHARUDIN