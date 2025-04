Latihan Awal Formula 1 Kanada: Hamilton dan Raikkonen Tercepat

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, dan pembalap Ferrari, Kimi Raikkonen, bergantian menguasai dua latihan awal Formula 1 Kanada, Jumat. Hamilton jadi yang tercepat pada latihan pertama dan Raikkonen di merajai di latihan kedua.



Pada latihan pertama, Hamilton tampil meyakinkan dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 13,809 detik. Ia disusul Sebastian Vettel (Ferrari) dan Valtteri Bottas (Mercedes). Adapun Raikkonen hanya berada di posisi keempat.



Namun, Raikkonen bisa menebus hal itu pada latihan kedua. Ia jadi yang tercepat dengan catatan 1 menit 12,935 detik. Hamilton kali ini harus puas di posisi kedua, disusul Vettel.



Hasil lengkap dua latihan awal Formula 1 Kanada:



Latihan Bebas 2 Formula 1 Kanada

1. Kimi Raikkonen FIN Ferrari - Ferrari 1m 12.935s

2. Lewis Hamilton GBR Mercedes - Mercedes 1m 13.150s

3. Sebastian Vettel GER Ferrari - Ferrari 1m 13.200s

4. Valtteri Bottas FIN Mercedes - Mercedes 1m 13.310s

5. Max Verstappen NED Red Bull - TAG 1m 13.388s

6. Felipe Massa BRA Williams - Mercedes 1m 14.063s

7. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 1m 14.254s

8. Esteban Ocon FRA Force India-Mercedes 1m 14.299s

9. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault 1m 14.461s

10. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes 1m 14.501s

11. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 14.566s

12. Nico Hulkenberg GER Renault - Renault 1m 14.604s

13. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault 1m 14.621s

14. Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari 1m 14.676s

15. Daniel Ricciardo AUS Red Bull - TAG 1m 15.072s

16. Jolyon Palmer GBR Renault - Renault 1m 15.127s

17. Lance Stroll CAN Williams - Mercedes 1m 15.240s

18. Marcus Ericsson SWE Sauber - Ferrari 1m 15.611s

19. Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda 1m 15.624s

20. Pascal Wehrlein GER Sauber - Ferrari 1m 16.308s.



Latihan Bebas 1 Formula 1 Kanada

1. Lewis Hamilton GBR Mercedes - Mercedes 1m 13.809s

2. Sebastian Vettel GER Ferrari - Ferrari 1m 14.008s

3. Valtteri Bottas FIN Mercedes - Mercedes 1m 14.046s

4. Kimi Raikkonen FIN Ferrari - Ferrari 1m 14.230s

5. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes 1m 14.578s

6. Esteban Ocon FRA Force India-Mercedes 1m 14.785s

7. Max Verstappen NED Red Bull - TAG 1m 14.861s

8. Felipe Massa BRA Williams - Mercedes 1m 15.106s

9. Daniel Ricciardo AUS Red Bull - TAG 1m 15.441s

10. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault 1m 15.658s

11. Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda 1m 15.943s

12. Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari 1m 15.233s

13. Lance Stroll CAN Williams - Mercedes 1m 15.313s

14. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 15.345s

15. Nico Hulkenberg GER Renault - Renault 1m 16.473s

16. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 1m 16.521s

17. Marcus Ericsson SWE Sauber - Ferrari 1m 16.805s

18. Jolyon Palmer GBR Renault - Renault 1m 17.004s

19. Pascal Wehrlein GER Sauber - Ferrari 1m 17.606s

20. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault No Time.



CRASH | NS