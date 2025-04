Latihan Bebas 1 F1 Cina Diganggu Hujan Lebat, Verstappen Tercepat

TEMPO.CO, Jakarta - Hujan lebat mengganggu latihan bebas pertama Formula 1 di Sirkuit Shanghai International, Shanghai, Cina, Jumat. Latihan akhirnya dihentikan karena helikopter medis tak mampu beroperasi.



Hujan lebat dan kabut turun saat latihan pertama dilakukan. Baru lima menit latihan berlangsung, langsung dihentikan selama 30 menit untuk menunggu cuaca cerah. Ketika latihan dilanjutkan, kondisi tetap tak kondusif. Tak ada pembalap yang mampu menyelesaikan lebih dari delapan putaran sebelum aktivitas dihentikan sama sekali.



Max Verstappen, dari Red Bull, menorehkan catatan waktu terbaik, disusul Felipe Massa (Williams). Pembalap Renault Nico Hulkenberg melintir ke luar lintasan di putaran dua, tapi masih mampu menempati posisi ke-11. Juara di seri pertama, Sebastian Vettel, bahkan gagal mencatatkan waktu dalam latihan itu.



Hasil selengkapnya:

1. Max Verstappen NED Red Bull - TAG 1m 50.491s

2. Felipe Massa BRA Williams - Mercedes 1m 52.086s

3. Lance Stroll CAN Williams - Mercedes 1m 52.507s

4. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault 1m 52.840s

5. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 53.039s

6. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault 1m 53.314s

7. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 1m 53.520s

8. Daniel Ricciardo AUS Red Bull - TAG 1m 54.038s

9. Valtteri Bottas FIN Mercedes - Mercedes 1m 54.664s

10. Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari 1m 55.104s

11. Nico Hulkenberg GER Renault - Renault 1m 55.608s

12. Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda 1m 57.445s

13. Marcus Ericsson SWE Sauber - Ferrari 2m 15.138s

14. Antonio Giovinazzi ITA Sauber - Ferrari 2m 15.281s

15. Lewis Hamilton GBR Mercedes - Mercedes 1m 24.220s

16. Kimi Raikkonen FIN Ferrari - Ferrari No Time

17. Sebastian Vettel GER Ferrari - Ferrari No Time

18. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes No Time

19. Esteban Ocon FRA Force India-Mercedes No Time

20. Jolyon Palmer GBR Renault - Renault No Time.



Latihan bebas kedua akan dilakukan hari ini, pada 14:00 – 15:30 WIB. Latihan bebas ketiga akan digelar pada Sabtu, 8 April 2017, pukul 12:00 – 13:00 WIB. Pada hari yang sama kualifikasi akan digelar pada 15:00 – 16:00 WIB. Sedangkan lomba akan digelar pada Minggu, 9 April 2017, pukul 14:00 WIB.



