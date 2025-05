TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pemain tunggal putra muda Indonesia menjadi andalan dalam laga penyisihan Grup B Piala Thomas 2016. Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Ihsan Maulana Mustofa akan bertugas menghadapi India dalam pertandingan yang akan dilangsungkan pada Rabu, 18 Mei 2016, pukul 12.30 WIB.



Pertandingan ini merupakan laga terakhir di penyisihan grup untuk memastikan predikat juara Grup B. Indonesia sementara berada di puncak klasemen dengan mengantongi dua kemenangan atas Hong Kong 5-0 dan Thailand 4-1.



“Saya sudah siap diturunkan jadi tunggal pertama. Kami datang ke Kunshan dengan keadaan sudah siap dengan strategi apa pun, termasuk jika diturunkan menjadi tunggal pertama,” ujar Jonatan.



“Dibanding kemarin, hari ini saya lebih siap karena sudah beradaptasi dengan keadaan lapangan. Ini adalah pertandingan beregu. Saya lebih mempersiapkan diri dari segi mental dan pikiran,” Ucap Anthony.



Selain menurunkan pemain muda di sektor tunggal putra, sektor ganda putra tidak menurunkan pasangan senior Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Pasangan Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi kembali menjadi ganda pertama dan ada pasangan dadakan di ganda kedua, yaitu sang kapten Hendra Setiawan yang diduetkan dengan Markus Fernaldi Gideon.



“Tim Thomas yang akan turun melawan India sebagian besar adalah pemain muda, jadi kami sengaja menurunkan Hendra sebagai penyeimbang di tim supaya tidak tegang,” ujar Rexy Mainaky, manajer tim Thomas dan Uber Indonesia. “Sama seperti yang kami lakukan saat menurunkan Greysia (Polii) di tim Uber Indonesia melawan Hong Kong.”



“Kami memang harus siap menggantikan posisi senior kami sebagai ganda pertama. Menurut kami, menjadi ganda pertama dan kedua itu sama saja, sama-sama punya tanggung jawab menyumbangkan poin kepada tim,” kata Angga.



Pertandingan tim Thomas Indonesia vs India akan ditayangkan secara langsung di Kompas TV. Acara sudah bisa disimak mulai pukul 12.00 WIB.



Berikut ini susunan tim Piala Thomas Indonesia melawan India:



Jonatan Christie vs Ajay Jayaram



Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi vs Manu Attri/Akshay Dewalkar



Anthony Sinisuka Ginting vs Sai Praneeth B.



Hendra Setiawan/Markus Fernaldi Gideon vs Sumeeth Reddy B./Satwiksairaj Rankireddy



Ihsan Maulana Mustofa vs Sourabh Varma



PBSI | GADI MAKITAN