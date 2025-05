TEMPO.CO, New York - Legenda basket dunia asal Amerika Serikat, Michael Jordan, masuk dalam daftar orang terkaya di dunia tahun 2015 versi Forbes yang dirilis Senin, 2 Maret 2015. Kekayaan Jordan diperkirakan mencapai US$ 1 miliar.



Mantan megabintang klub Chicago Bulls berusia 52 tahun itu mendapatkan pemasukan dari kepemilikan saham mayoritas di klub basket Charlotte Hornets dan hasil sponsorship dengan Nike.



Jordan memiliki 89 persen saham di klub Hornets yang nilainya mencapai US$ 700 miliar. Selain itu, ia juga mempunyai merek sepatu Jordan, bekerja sama dengan Nike. Sepatu itu sangat populer. Bahkan, 39 dari 440 pemain bola basket NBA menggunakannya. Popularitas sepatu itu di urutan ketiga, setelah Nike dan Adidas.



Berdasarkan data yang dikeluarkan Businessinder, Selasa, 3 Maret 2015, sepatu merek Jordan berhasil mendulang penjualan US$ 2,5 miliar pada 2013. Angka penjualannya naik dari tahun sebelumnya US$ 2 miliar.



Kesuksesan Jordan dalam penjualan sepatu ternyata diikuti oleh pebasket Amerika Serikat lain. Beberapa di antaranya yang juga sukses adalah James LeBorn yang mencatat penjualan US$ 200 juta pada 2013, Kevin Durant US$ 175 juta, Kobe Bryant dengan US$ 50 juta, dan Derrick Rose memperoleh US$ 40 juta.



Pemilik klub basket NBA lain yang juga masuk dalam daftar orang terkaya Forbes adalah Jerry Reinsdorf (Chicago Bulls) dan Leslie Alexander (Houston Rockets).



Selain pemilik klub basket, dua pemilik klub sepak bola di Amerika yang juga masuk dalam daftar Forbes, yaitu Seattle Seahawks dan Paul Allen.



USTODAY | BUSINESSINDER | RINA WIDIASTUTI