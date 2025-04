Liga 1: Sepi Penonton, Semen Padang FC Turunkan Harga Tiket

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia pelaksana pertandingan Semen Padang FC menurunkan harga tiket pertandingan Liga 1 di Stadion H Agus Salim Padang. Harga tiket baru akan berlaku saat skuad Kabau Sirah menjamu Madura United pada Jumat 6 Oktober 2017.



"Antusiasme penonton di stadion barkurang karena menurunnya performa tim," ujar Ketua Panpel, Athari Adi Putra, Jumat 29 September 2017.



Sebelumnya harga tiket tribun tertutup Rp 120 ribu diturunkan jadi Rp 100 ribu. Tiket tribun timur dari Rp 60 ribu jadi Rp 40 ribu, dan tiket tirubun utara dan selatan jadi Rp 25 ribu dari Rp 35 ribu.



Athari mengatakan, penurunan tersebut untuk meningkatkan animo penonton menyaksikan secara langsung Semen Padang FC berlaga. Sehingga, mental bertanding Hengki Ardiles dan kawan-kawan meningkat.



Pantuan Tempo saat laga Semen Padang FC vs Barito Putera di Stadion H Agus Salim Padang, banyak kursi penonton yang kosong, terutama di tribun timur. Malah tribun utara yang biasanya dihuni suporter The Kmers, juga tidak penuh.



Kata dia, rata-rata jumlah penontong Stadin H Agus Salim Padang mencapai 7.000. Namun dalam dua pertandingan terakhir terjadi penurunan, seperti saat menghadapi Bhayangkaran FC hanya 2.860 penonton dan lawan Barito Putera hanya 2.500 penonton.



"Kalau laga bigmatch bisa mencapai 10 ribu penonton," ujarnya.



Semen Padang FC tidak pernah menang di empat laga kandang terakhir. Malah skuad Kabau Sirah mengalami kekalahan tiga kali dan satu kali seri. Mereka kalah dari Bali United 1-3, dari Bhayangkara 1-2 dan Barito Putera 1-2, serta ditahan seri Pusamania Borneo 1-1.



Semen Padang FC masih menyisakan empat pertandingan Liga 1 2017 lagi, yakni menghadapi Madura United, Mitra Kukar, Perseru Serui, dan PS TNI.



ANDRI EL FARUQI