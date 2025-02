Liga Arab Saudi Bergulir Tengah Pekan Ini: Simak Peta Persaingan, Jadwal, dan Klasemennya

Kamis, 13 Februari 2025 21:10 Al Okhdood vs Damac 22:25 Al Shabab vs Al Qadisiya

Jumat, 14 Februari 2025 00:30 Al Ahli SC vs Al Nassr 21:10 Al Orubah vs Al Kholood 22:05 Al Ettifaq vs Al Fateh

Sabtu, 15 Februari 2025

00:00 Al Hilal vs Al Riyadh

20:35 Al Khaleej vs Al Taawon

22:30 Al Raed vs Al Feiha

00:30 Al Wehda vs Al Ittihad.

Klasemen Liga Arab Saudi

No Tim Main Menang Gol Poin 1 Al Ittihad 19 16 46-18 49 2 Al Hilal 19 15 59-19 47 3 Al Nassr 19 12 40-17 41 4 Al Quadisiya 19 13 29-13 41 5 Al Ahli 19 12 34-15 38 6 Al Shabab 19 10 31-22 32 7 Al Riyadh 19 8 23-28 28 8 Al Khaleej 19 8 26-29 27 9 Al Ittifaq 19 7 24-28 25 10 Al Taawon 19 6 19-18 24 11 Dhamk 19 6 28-32 23 12 Al Kholood 19 6 27-35 22 13 Al Orubah 19 5 15-39 17 14 Al Feiha 19 3 14-30 16 15 Al Akhdoud 19 4 21-32 15 16 Al Raed 19 4 21-34 14 17 Al Wehda 19 3 24-46 13 18 Al Fateh 19 2 16-42 10

Di Liga Arab Saudi, setiap tim akan bermain 34 kali. Tim teratas klasemen di akhir musim menjadi juara. Tim urutan dua akan menyertai tim juara Liga Champions Asia Elite. Tim urutan ketiga lolos Liga Champions II. Tim urutan 16 hingga 18 akan terdegradasi.