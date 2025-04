Lika Liku Hidup Fadly Alberto Hengga Pemain Timnas U-17 Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Fadly Alberto Hengga menjadi bintang di lapangan setelah berhasil memecahkan kebuntuan timnas U-17 Indonesia melawan Afganistan dalam Grup C Piala Asia U-17 2025 di laga terakhir grup pada Jumat dinihari WIB, 11 April 2025. Skuat Garuda Muda, julukan lini U-17, berhasil membungkam auman The Lions of Khorasan di menit-menit akhir tambahan waktu dengan skor 2-0.