Lin Dan Mengaku Sulit Menang di All England

TEMPO.CO, Birmingham - Juara lima kali All England dari Cina, Lin Dan, berambisi kembali merebut trofi juara turnamen bulu tangkis level Superseries Premier, seri tertinggi bulu tangkis dunia, meski mengaku sangat sulit.



Hal itu Lin Dan akui karena dia harus melawan para pemain hebat dunia, semisal Chen Long—yang juga dari Cina dan kini menjadi pemain nomor satu dunia.



"Ini adalah tujuan pribadi saya, tapi saya tahu bahwa mimpi ini sulit (diwujudkan), dan saya akan memberikan yang saya bisa,” kata Lin Dan sebagaimana dikutip situs Allenglandbadminton.com, Rabu, 4 Maret 2015.



Lin Dan menambahkan, selama 12 kali mengikuti All England, dia merebut lima kali trofi juara. Pemain 31 tahun ini terakhir tampil dalam All England pada 2012 dan meraih trofi juara dengan mengalahkan Chen Long pada perempat final dan menaklukkan Lee Chong Wei (Malaysia) pada final.



Lin Dan, peringkat enam dunia, mengaku saingan terberatnya saat ini hanya Chen Long. Adapun Lee Chong Wei kini absen karena menjalani hukuman akibat positif doping pada Agustus lalu.



Pada babak pertama Rabu ini, Lin Dan menghadapi pemain Hong Kong bukan unggulan peringkat 24 dunia, Wei Nan. Bagi Lin Dan, pertandingan ini tidak terlalu sulit karena ia pernah tiga kali bertemu Wei dan selalu menang.



