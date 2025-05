Lindaweni Ketemu Buranaprasertsuk

TEMPO.CO, Birmingham - Tunggal putri Indonesia, Lindaweni Fanetri, menghadapi pemain Thailand, P. Buranaprasertsuk, pada babak pertama turnamen bulu tangkis Superseries Premier All England 2015. Pertandingan antara dua pemain bukan unggulan ini dijadwalkan berlangsung di Birmingham, Inggris, pada Rabu, 4 Maret 2015.



Lindaweni kini menempati peringkat dunia ke-42, sementara Buranaprasertsuk di urutan ke-22. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 18.00 waktu setempat atau Kamis pukul 01.00 dinihari WIB.



Selain Lindaweni, dua tunggal putri Indonesia juga ambil bagian pada sektor putri All England kali ini. Kedua pemain ialah Bellaetrix Manuputty (peringkat 53 dunia) dan Millicent Wiranto (peringkat 57). Namun untuk dapat masuk babak utama, Bellaetrix dan Millicent harus lolos dari babak kualifikasi.



Bellaetrix di babak kualifikasi Selasa ini, 3 Maret 2015, menghadapi tunggal putri Estonia, Kati Tolmoff. Adapun Mollicent menghadapi Jana Ciznarova, tunggal putri Slovakia. Tolmoff kini menempati peringkat 73 dunia, sedangkan Ciznarova menempati urutan 97.



Dari babak kualifikasi ini nantinya diambil empat pemain terbaik ke babak utama. Terdapat seluruhnya 32 pemain di babak utama.



Turnamen bulu tangkis Superseries Premier All England 2015 ini menyediakan hadiah uang total 500 ribu dolar Amerika atau Rp 6,4 miliar. Turnamen ini merupakan turnamen dengan level tertinggi di kancah bulu tangkis dunia.



BWF | AGUS BAHARUDIN