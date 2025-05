TEMPO.CO, Birmingham - Pemain bulu tangkis tunggal putri Bellaetrix Manuputty lolos ke babak utama All England. Di babak pertama, ia bertemu dengan unggulan ketiga Saina Nehwal dari India. Pertarungan Bella menghadapi Saina akan berlangsung di Barclaycard Arena, Birmingham, Rabu, 4 Maret 2015.



Menghadapi Saina, Bella memiliki catatan buruk. Empat pertemuan sebelumnya, Bella selalu kalah dua game langsung. Terakhir keduanya berhadapan di kejuaraan India Grand Prix Gold 2014.



“Ketemu Saina, saya mau main all out saja. Saya akan lebih mengantisipasi serangannya,” kata Bella, seperti dikutip badmintonindonesia, Rabu, 4 Maret 2015.



Bella meraih tiket ke babak utama setelah mengalahkan Kati Tolmoff dari Estonia, 21-9, 15-21, 21-14 di babak pertama kualifikasi. Kemudian ia menyingkirkan rekannya sendiri, Milicent Wiranto, 21-11, 21-12.



Sementara itu, Lindaweni Fanetri akan mulai kiprahnya di All England dengan menghadapi pemain Thailand, Porntip Buranaprasertsuk, Rabu, 4 Maret 2015. Peluang Linda menang masih terbuka.



Walaupun secara peringkat dunia, Linda yang kini di urutan ke-42 dunia atau 20 tingkat di bawah Porntip. Pemain Indonesia ini masih berpeluang mengalahkan pemain asal Thailand itu. Setelah dua kali kalah di ajang kejuaraan beregu Thomas dan Uber 2012 dan Yonex Sunrise Vietnam Open GP 2012, ia bisa menang di All England 2013 dua game langsung.



BWF | RINA WIDIASTUTI