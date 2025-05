TEMPO.CO, Dongguan - Setelah berhasil menjadi juara grup di babak penyisihan Piala Sudirman, Indonesia akan berhadapan dengan Taiwan pada babak perempat final. Jadwal ini didapatkan dari hasil undian yang dilangsungkan di Dongfeng Nissan Sports Center, Dongguan, Cina, Rabu, 13 Mei 2015.



Dalam babak penyisihan grup, Indonesia berhasil menang atas Inggris dan Denmark. Dalam pertandingan melawan tim Inggris yang berlangsung pada kemarin, Indonesia berhasil unggul 3-2. Sedangkan melawan Denmark, Indonesia juga menang dengan skor yang sama. Hasil itu membawa Indonesia menjadi juara grup dalam babak penyisihan.



Adalah pasangan ganda putri Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari yang memastikan Indonesia keluar sebagai juara grup setelah mengalahkan ganda putri Denmark, Maiken Fruergaard/Maria Helsbol. Sebelumnya, ganda putra Indonesia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan juga menang atas Kim Astrup/Anders Skarup Rasmussen. Pemain tunggal putri Bellaetrix Manuputty juga berhasil menyumbangkan poin dengan menaklukan Line Kjaersfeldt.



Dalam partai tunggal putra, wakil Indonesia, Firman Abdul Kholik, gagal mengatasi permainan pemain peringkat ketiga dunia, Jan O. Jorgensen. Firman harus kalah dalam pertandingan dua set langsung dengan skor 8-21 dan 10-21. Kekalahan juga dialami pemain ganda campuran Praveen Jordan/Debby Susanto, yang melawan pasangan Mads Pieler Kolding/Sara Thygesen.



Laga perempat final Indonesia melawan Taiwan akan berlangsung pada Jumat, 15 Mei 2015, mulai pukul 13.00 waktu Dongguan.



Berikut ini hasil undian babak perempat final Piala Sudirman 2015:



Cina vs Jerman

Indonesia vs Taiwan

Korea vs Malaysia

Denmark vs Jepang



PBSI | ANGGA SUKMAWIJAYA