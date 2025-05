Lombok Marathon 2016, 2.800 Pelari Berebut Hadiah Rp 500 Jt

TEMPO.CO, Mataram – Sebanyak 2.800 orang atlit dari dalama negeri dan 20 negara telah terdaftar sebagai peserta Lombok Marathon 2016 yang akan berlangsung 4 Desember 2016 mendatang.

Lomba ini memperebutkan hadiah hingga Rp 500 juta, mereka akan mengikuti kategori full marathon, hal marathon, ekiden (tim empat pelari secara estafet) dan ditambah kategori hiburan 10 dan lima kilometer.



‘’Rute Lombok Marathon 2016 dari kawasan wisata Senggigi Lombok Barat, tetapi lintasan terpanjang di kota Mataram,’’ kata Ketua KONI Nusa Tenggara Barat, Andy Hadianto, kepada Walikota Mataram Ahyar Abduh, Senin, 14 November 2016.



Menurutnya, rute pada semua kategori yang dibuka, hanya sepanjang delapan kilometer saja melalui Kabupaten Lombok Barat. Selebihnya, rute melalui ruas jalan Kota Mataram.



Lombok Marathon 2016 dihajatkan untuk menjadi kegiatan tahunan yang diinisiasi Dunia Lari, merupakan lomba yang lintasan larinya dipastikan menyajikan pemandangan yang menarik bagi para peserta. Target ajang lari ini diikuti 5.000 orang dari berbagai negara.



Untuk full dan half marathon yang 30 persen pesertanya dari mancanegara, diberangkatkan dari garis start Senggigi Lombok Barat melewati pesisir pantai, daerah persawahan, maupun wilayah perkotaan.



Lombok Marathon ini sudah disertifikasi oleh IAAF (International Association of Athletics Federations) dan AIMS (Association of International Marathons and Road Races). Pada tanggal 8 Oktober 2016, Dave Cundy, VP dari AIMS dan Grade A AIMS/IAAF Course Measurer datang dan mengukur rute berbagai kategori yang akan dilombakan pada Lombok Marathon 2016.

Andy Hadianto menyebutkan ahli kalibrasi rute marathon mancanegara tersebut menilai merupakan rute marathon terbaik di Asia dan berstandar nasional. ‘’Memenuhi syarat untuk dilakukan pemecahan rekor dunia,’’ ucapnya.



Peserta yang sudah mendaftarkan diri mengikuti Lombok Marathon antara lain dari Jerman, Jepang, Thailand, Kenya, Ethiopia. Paling banyak berasal dari Malaysia. ''Kami tidak membiayai kedatangan pelari internasional. Mereka membiayai dirinya sendiri dan datang bersama keluarganya,'' ujarnya.



Bila lomba yang pertama ini berlangsung sukses, bukan tidak mungkin pada pelaksanaan di tahun-tahun mendatang akan seperti agenda Tokyo Marathon yang jumlah peserta sampai dengan 38 ribu orang.



Untuk menyemarakkan marathon yang dihajatkan menyambut ulang tahun Provinsi NTB ke 58 - 17 Desember 2016, Walikota Mataram Ahyar Abduh menyatakan mendukung sukses kegiatan, sukses pencitraan dan sukses ekonomi.

‘’Mataram siap dan bersedia mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan,’’ ujarnya.



SUPRIYANTHO KHAFID