Lopez Pesimis Bisa Lewati Hadangan Djokovic

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Spanyol berusia 33 tahun Feliciano Lopez Minggu waktu AS untuk pertama kalinya mencapai perempatfinal AS Terbuka, namun dia khawatir menjadi bulan-bulanan petenis nomor satu dunia Novak Djokovic yang mungkin akan menjadi lawannya pada babak itu.



Unggulan 18 dunia itu memastikan maju ke delapan besar setelah 14 kali berupaya usai menang 6-3, 7-6 (7/5), 6-1 dari petenis Italia Fabio Fognini yang menaklukkan Rafael Nadal pada babak sebelum itu.



Dia sedang menantikan apakah Djokovic atau rekan senegaranya Roberto Bautista Agut yang akan menjadi lawannya nanti untuk memperebutkan satu tiket semifinal turnamen ini.



Tapi Lopez lebih bersiap menantikan pertarungan dengan Djokovic, juara AS Terbuka 2011, kendati selalu kalah pada lima pertemuannya dengan petenis Serbia itu.



Dia bahkan hanya pernah sekali merebut satu set dari Djokovic yang terjadi pada pertemuan pertama mereka, tepatnya pada Australia Terbuka 2007.



"Saya akan genap 34 tahun September ini sehingga akan menjadi perasaan yang hebat bisa bermain seperti ini dan mencapai perempatfinal AS Terbuka pertama saya," kata petenis kidal ini.



'Jika saya bermain melawan Novak maka saya tidak tahu apa yang harusnya saya lakukan untuk mengalahkan dia. Tapi saya ingin menghadapinya, dia yang terbaik di dunia," sambung Lopez seperti dikutip AFP.



ANTARA