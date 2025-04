Lyanny Pastikan Tempat di Putaran Dua India Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Tunggal putri Indonesia melanjutkan pertaruhan pada putaran dua kejuaraan bulu tangkis India Terbuka 2017, setelah satu-satunya wakil tim Merah Putih di sektor itu, Lyanny Alessandra Mainaky melewati dengan mulus putaran pertama.



Menurut akun resmi sosial media PP PBSI yang dipantau di Jakarta, Rabu, dalam pertarungan di Siri Fort Indoor Stadium, New Delhi, pemain Indonesia yang berperingkat 63 dunia tersebut mampu menumbangkan wakil tuan rumah Sai Uttejitha Rao Chukka.



Lyanny berhasil menumbangkan Chukka yang berperingkat 187 dunia tersebut dalam pertarungan dua gim berdurasi 36 menit dengan skor 21-17, 21-18.



Pada putaran berikutnya, Lyanny akan menghadapi laga berat kala berhadapan dengan pemain Jepang unggulan keempat Akane Yamaguchi yang berhasil lolos ke putaran dua setelah menang 21-15, 21-16 atas P. C. Thulasi.



Sayangnya, lolosnya Lyanny Mainaky tidak bisa diikuti satu wakil Indonesia yang tersisa di sektor ganda campuran, Hafiz Faizal/Shela Devi Aulia, yang harus menyerah dari Pranaav Jerry Chopra/Reddy N. Sikki 15-21, 19-21.



Keberhasilan Lyanny tersebut memastikan tujuh tempat putaran dua turnamen berlevel Superseries dengan hadiah total 325 ribu dolar AS itu bagi Indonesia, menyusul keberhasilan Chynthia Shara Ayunidha/Debora Rumate Vehrenica, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi, Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja, Tommy Sugiarto dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo serta Hendra Setiawan yang berpasangan dengan Tan Boon Heong (Malaysia).



Cynthia Ayunidha/Debora Rumate berhasil menumbangkan pasangan tuan rumah Komal Antil/Lalita Dahiya 21-14, 21-16; Angga Pratama/Ricky Karanda mengempaskan duet Rusia Evgeninj Dremin/Denis Grachev 21-14, 21-17, dan Edi Subaktiar/Gloria Wijaya mampu menaklukan pasangan gado-gado Yogendran Khrishnan (Malaysia)/Prajakta Sawant (India) 21-16, 16-21, 21-16.



Lalu Tommy Sugiarto berhasil menjegal langkah pemain Israel Misha Zilberman dengan dua gim langsung 21-17, 21-15; Marcus Gideon/Kevin Sanjaya menang atas pasangan Taiwan Chen Hung Ling/Chi-Lin Wang 21-17, 21-17, dan Hendra/Tan berhasil menyudahi perlawanan wakil tuan rumah Ketan Chahal/Tanveer Gill 21-15, 21-15.



ANTARA