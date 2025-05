Malaysia Open, Tontowi/Liliyana Bertemu Musuh Bebuyutan

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Pertandingan klasik ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, dengan musuh bebuyutan mereka asal Cina, Zhang Nan/Zhao Yunlei, akan kembali terulang hari ini, Sabtu, 4 April 2015. Kedua pasangan tersebut akan bertemu pada babak semifinal Malaysia Open 2014 yang digelar di Stadion Putra, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.



Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Zhang Nan/Zhao Yunlei setidaknya sudah 12 kali ini bertemu, dengan rekor 5-7 untuk keunggulan Zhang/Zhao. Pertemuan ini sekaligus kesempatan terbaik bagi Tontowi/Liliyana untuk membalas kekalahan beruntun pada dua pertemuan mereka sebelumnya, yakni dalam final All England 2015 serta final ASEAN Games di Incheon, Korea Selatan, pada 2014.



Tontowi/Liliyana maju ke babak semifinal turnamen yang berhadiah US$ 500 ribu atau sekitar Rp 6,4 miliar ini setelah mengalahkan unggulan kelima asal Inggris, pasangan suami-istri Chris Adcock/Gabrielle Adcock. Chris/Gabrielle berhasil ditekuk dalam pertarungan tiga set, 21-17, 12-21, dan 21-13.



Sedangkan Zhang Nan/Zhao Yunlei melaju ke babak empat besar dengan menaklukkan unggulan keenam asal Korea, Ko Sung Hyun/Kim Ha Na, dengan skor 21-14/21-19.



Saat ditanya ihwal persiapan menghadapi Zhang/Zhao hari ini, Tontowi dan Liliyana enggan membeberkannya dengan jelas. "Ya, harus lebih siap saja, karena di dua pertandingan sebelumnya kita kalah," kata Tontowi.



Liliyana menambahkan, kali ini mereka ingin bermain lebih lepas tanpa tekanan. "Seperti di All England kemarin, kita memasang target harus juara malah jadinya jelek, main kita underpressure. Mereka mainnya jadi luar biasa," ucap Liliyana.



"Kali ini kita mainnya, lepas saja. Kami main enjoy namun tetap fokus dan pastinya berharap untuk menang," tutur Liliyana.



MASRUR (Kuala Lumpur)