TEMPO.CO, Jakarta - Bukan hanya juara bulu tangkis Indonesia yang memilih menjadi pelatih di luar negeri. Juara All England asal Malaysia juga melamar sebagai pelatih badminton Skotlandia.



Juara All England asal Malaysia tersebut, Mohd. Hafiz Hashim, sedang menjalani proses perekrutan menjadi pelatih di Skotlandia. Jika lolos seleksi, Hafiz akan menjadi ketua pelatih negara tersebut. Padahal Asosiasi Badminton Malaysia sebenarnya menawarinya menjadi pelatih nasional.



Atlet berusia 33 tahun ini rencananya akan memulai debut sebagai pelatih Skotlandia pada awal tahun depan. Tugas pertamanya adalah mempersiapkan tim bulu tangkis Skotlandia memenangi Kejuaraan Dunia di Glasgow pada 2017.



Hafiz akan menjadi pelatih Malaysia pertama yang menjadi kepala pelatih di luar negeri. Sebelumnya, pelatih Malaysia hanya mendapat kepercayaan melatih pemain tunggal atau ganda.



Hafiz mengatakan, ia berhasil lolos dalam seleksi wawancara tahap pertama. "Saya hadir dalam wawancara tahap pertama dengan Asosiasi Badminton Skotlandia. Wawancara berikutnya dijadwalkan pada 27 September mendatang," katanya, seperti diberitakan The Star.



Hafiz pensiun sebagai pemain badminton pada 2011. Dua tahun kemudian, dia mendirikan Jaguh Tangkis Badminton Club. Selama berkarier, Hafiz berhasil menjadi juara tunggal putra All England pada 2003.



THE STAR | GURUH RIYANTO