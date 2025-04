Marcus / Kevin Juara Bertahan China Open, Ini Hasil Lengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia memboyong satu gelar juara dalam Turnamen Bulu Tangkis China Open 2017. Gelar juara bagi merah putih dipersembahkan oleh pasangan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.



Di final, Marcus/Kevin mengalahkan pasangan Mathias Boe/Carsten Moegensen dari Denmark. Ganda Indonesia menang straight game, 21-19 dan 21-11.



Tidak hanya mempersembahkan satu-satunya gelar juara bagi Indonesia, Marcus/Kevin juga mempertahankan status mereka sebagai juara bertahan China Open. Dalam pergelaran China Open 2016, Marcus/Kevin juga menjadi juara dengan menang atas Boe/Moegensen 21-18, 22-20.



Indonesia meloloskan 2 wakil di babak semifinal. Selain Marcus/Kevin ada juga pasangan ganda putra Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro yang dikalahkan Boe/Moegensen dengan 20-22 dan 12 -21.



Dalam babak semifinal, Marcus/Kevin mengalahkan pasangan Li Junhui/Liu Yuchen dengan 21-14 dan 21-18.



Berikut adalah hasil lengkap final China Open 2017.



Tunggal Putra: Chen Long (Cina) vs Viktor Axelsen (Denmark) 21-16, 14-21, 21-13



Tunggal Putri: Akane Yamaguchi (Jepang) vs Gao Fangjie (Cina) 21-13, 21-15



Ganda Putra: Marcus Gideon/Kevin Sanjaya (Indonesia) vs Mathias Boe/Carsten Moegensen (Denmark) 21-19, 21-11



Ganda Putri: Chen Qingchen/Jia Yifan (Cina) vs Hye Rin Kim/Lee So Hee (Korsel) 21-7, 18-21, 21-14



Ganda Campuran: Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Cina) vs Mathias Christiansen/Christinna Pedersen (Denmark) 21-15, 21-11



