Mayweather Unggah Foto Dirinya Seranjang dengan 4 Wanita

TEMPO.CO, New York – Menjelang pertarungannya dengan Andre Berto, juara dunia tinju, Floyd Mayweather, membuat sensasi dengan mengunggah foto dirinya berada satu ranjang bersama empat wanita seksi.



Awal Agustus lalu, petinju asal Amerika Serikat ini mengumumkan rencana pertarungannya melawan Berto pada 12 September mendatang. Berto akan menjadi lawan ke-49 yang dihadapi petinju berjulukan “Money Man”, yang belum terkalahkan, tersebut.



Di sela persiapannya, Mayweather menyempatkan diri bersantai bersama kekasihnya, Doralie Medina, dan tiga wanita lain. Pria 38 tahun ini kemudian mengunggah foto dirinya bersama keempat wanita tersebut di akun Instagram dan Twitter miliknya dengan caption: “Sang Raja tidur nyenyak setiap malam, dari ujung rambut hingga ujung kaki”.



Namun, Senin (24/8), Mayweather menghapus posting-an tersebut.



Legenda tinju dunia ini memang sering memamerkan gaya hidupnya yang glamor dan belum lama ini ia menghabiskan US$ 4,8 juta atau Rp 67 miliar untuk membeli sebuah mobil sport langka yang hanya diproduksi dua unit di dunia.



Ia lalu mengunggah foto dirinya tengah duduk di atas mobil Koenigsegg CCXR Trevita berwarna perak itu, Sabtu lalu.



Mayweather juga tak malu-malu mengungkapkan harga mobil tersebut dengan menulis, “Mobil baru saya senilai 4,8 juta dolar. Mobil super Koenigsegg CCXR Trevita bernilai US$ 4.800.000. KOENIGSEGG adalah sebuah Pabrik Otomotif ULTRA untuk Orang-orang Super Kaya.”



“KOENIGSEGG hanya membuat dua unit TREVITA di dunia ini, dan ini yang kedua dari dua mobil. Tambahan, ini satu-satunya TREVITA spec AS yang built in di dunia. Mobil ini berasal dari Swedia. Kata TREVITA berarti ‘3 Putih’. Ini lebih dari Mobil Super, dan ini dikategorikan sebagai ‘Mobil Hiper’.”



