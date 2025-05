TEMPO.CO, London - Sebanyak 15 ribu wartawan mengajukan permohonan meliput pertarungan juara dunia tinju kelas welter Floyd Mayweather (AS) dengan Manny Pacquiao (Filipina). Kartu Identitas wartawan peliput pertarungan ini akan diberikan secepatnya Kamis mendatang, 23 April 2015.



Pertarungan dua juara dunia ternama ini akan berlangsung di MGM Grand, Garden Arena, Las Vegas, Nevada, AS, pada 2 Mei 2015. Tempat pertandingan ini dapat menampung 16.500 penonton.



Menurut sumber yang dekat dengan Promotor Pertarungan, Bob Arum, pertarungan nanti merupakan yang terbesar dalam 30 tahun terakhir. Namun baru sedikit tiket yang terjual, karena para pembeli tidak berani mengambil risiko mengingat harga tiket sekarang telah mencapai hampir Rp 300 juta per lembar. Calon penonton memilih membeli tiket di tempat pertandingan.



Ribuan tiket diharapkan akan terjual untuk menyaksikan pertandingan melakui siaran televisi close circuit atau sirkuit tertutup. Penonton dikumpulkan dalam satu ruangan atau tempat untuk menyaksikan siaran langsung televisi. Biasanya harga tiket ini biasanya lebih murah ketimbang pay per view (siaran televisi berbayar) yang dijual ke pribadi-pribadi (perumahan atau apartemen).



Di negara-negara maju semisal Amerika dan Inggris, tidak ada tayangan langsung televisi gratis pertarungan tinju semacam itu. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, atau negara-negara Asia Tenggara lainnya.



Mayweather, 38 tahun, belum terkalahkan dalam 47 kali pertandingannya dan telah 26 kali menang knock out atau KO. Pacquiao, 36 tahun, telah 64 kali bertarung, 57 kali menang (38 kali dengan KO), 5 kali imbang, 2 kali kalah.



BBC | BOXREC | AGUS BAHARUDIN