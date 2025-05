Mayweather Vs Pacquiao: Harga Tiket Mencapai Rp 288 juta

TEMPO.CO, Las Vegas - Penggemar tinju dunia telah menanti laga Floyd Mayweather Junior melawan Manny Pacquiao selama enam tahun. Pertarungan dua petinju terbaik dari generasi sekarang yang layak bertajuk "Fight of the Century" ini bakal berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat, 2 Mei mendatang.



Tinggi pengharapannya, tinggi pula harganya. Meski promotor Top Rank belum melansir harga tiket laga, Forbes memperkirakan tiket kelas kambing dijual mulai US$ 1.000 atau sekitar Rp 13 juta, sedangkan harga bangku di sisi ring mencapai Rp 65 juta.



Perkiraan harga itu akan menghasilkan pemasukan US$ 40 juta atau sekitar Rp 515 miliar dari uang tiket MGM Grand Arena yang berkapasitas 16.800 kursi. "Angka itu dua kali lipat pendapatan tiket terbesar di sejarah tinju, saat Mayweather mengalahkan Canelo Alvarez pada September 2013," kata Kurt Badenhausen, penulis di Forbes, Kamis, 25 Februari 2015.



Namun banderol tiket Mayweather vs Pacquiao bisa melambung jauh di atas perkiraan itu. Connor Gregoire, analis dari perusahaan penjual tiket online SeatGeek, memprediksi tiket termurah seharga Rp 53 juta, kelas menengah Rp 120 juta, dan area lantai--sekitar ring, bukan sisi ring--Rp 288 juta. "Jauh di atas Mayweather-Alvarez, yang rata-rata Rp 28 juta," kata Gregoire.



Selebritas papan atas Hollywood, seperti Jack Nicholson, 50 Cent, Will Smith, dan Leonardo DiCaprio kerap mendapat tiket gratis dari Top Rank. Tapi kali ini tidak. "Tidak ada seorang pun yang bisa mendapat tiket tanpa membayar," kata Bob Arum, pemimpin Top Rank.



Badenhausen mengatakan, sejak pengumuman laga itu dilansir akhir pekan lalu, kamar hotel MGM langsung terisi penuh mulai 1 Mei 2015. Para penggila tinju bisa menyaksikan laga mereka lewat layar besar di hotel yang tiketnya dibanderol Rp 1,3 juta per orang. Kapasitas nonton bareng di hotel plus kasino itu mencapai 25 ribu orang.



FORBES | REZA MAULANA