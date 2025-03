Megawati Hangestri Putri Buka Peluang Main Bola Voli di Eropa

Perubahan status itu memang akan memengaruhi pendapatan dari eks pevoli Jakarta BIN itu. Saat ini, gaji maksimum pemain kuota Asia di Liga Voli Wanita Korea adalah US$150 ribu per musim atau sekitar Rp 2,4 miliar. Jika Megawati bertahan di Red Sparks untuk musim ketiganya, ia akan menerima jumlah yang sama. Namun, jika ia terpilih dalam draf pemain asing, batas gajinya akan naik menjadi US$ 250 ribu per musim atau sekitar Rp 4,1 miliar.