Melawan Taiwan, Tim Thomas Indonesia Turunkan Jonatan Christie

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Thomas Indonesia menurunkan tunggal putra Jonatan Christie dalam pertandingan terakhir Grup C kualifikasi Piala Thomas melawan Taiwan di Hyderabad, India, Rabu, 17 Februari 2016.



"Ihsan, Anthony, dan Jonatan sudah pernah bertemu dengan Wang Tzu Wei. Ketiganya kalah. Tapi hanya Jonatan yang kalah dalam tiga game. Maka, kami turunkan Jonatan pada partai tunggal ketiga," kata Manajer Tim Thomas-Uber Indonesia Rexy Mainaky di India dalam siaran pers.



Indonesia menarik Ihsan Maulana Mustofa, yang sudah dua kali memperkuat timnas saat menghadapi Maladewa dan Thailand.



"Kami tidak menurunkan Ihsan untuk menghadapi Hsu Jen Hao. Kami anggap pola permainan Anthony Ginting lebih cocok menghadapi Hsu," ujarnya.



Indonesia juga tidak ingin lengah pada sektor ganda demi merebut posisi juara Grup C dari tim Taiwan. Indonesia akan menurunkan dua ganda terbaiknya, yaitu Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan dan Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi.



"Saya berharap kami dapat mengambil satu poin pada sektor tunggal dan dua poin dari sektor ganda. Pemain kami sebenarnya lebih diuntungkan karena terakhir menghadapi tim Thailand sehingga penguasaan lapangan semestinya lebih enak," tuturnya.



Berikut ini susunan tim Thomas Indonesia menghadapi Taiwan.



Tunggal putra: Tommy Sugiarto vs Chou Tien Chen

Ganda putra: Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Lee Sheng Mu/Tsai Chia Sin

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Hsu Jen Hao

Ganda putra: Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi vs Chen Hu Ling/Wang Chi Lin

Tunggal putra: Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei



ANTARA