TEMPO.CO, Jakarta - Jason Day meraih kemenangan turnamen Tur PGA AS ketujuh nya pada Minggu, dan sekaligus mengambil alih posisi sebagai pegolf nomor satu dunia, dan menjadi pegolf ketiga dalam beberapa pekan yang merebut posisi puncak golf dunia itu.



Pegolf berusia 27 tahun asal Australia itu menutup permainan putaran keempat atau terakhir dengan catatan 69 pukulan atau dua di bawah par untuk memastikan keunggulan dua pukulan atas pesaingnya di BMW Championship, turnamen ketiga dari empat turnamen playoff versi FedEx Cup.



Pegolf Australia itu memastikan juara dengan mengumpulkan total 262 pukulan atau 22 di bawah par selama empat putaran permainan di turnamen itu.



"Yang saya inginkan hanyalah menang," kata Day yang memenangi empat dari enam turnamen terakhirnya, termasuk turnamen utama bulan lalu PGA Championship.



"Kemaren dan hari ini merupakan putaran yang berat, saya harus berjuang keras," katanya.



Day memasuki permainan putaran terakhir, Minggu, dengan posisi unggul enam pukulan atas Rory McIlroy, pegolf yang merebut posisinya sebagai pegolf nomor satu dunia darinya sebelumnya, dan juga juara AS Terbuka dan turnamen Masters Jordan Spieth -- dimana Day berada sebagai pegolf nomor dua dunia.



Day mengatakan Open Championship 2015 di St, Andrew pada Juli lalu merupakan awal dia harus fokus untuk bisa menang terus menerus.



"Sejak Open Championship sesuatu berubah dalam pikiran saya dan saya merasa bahwa saya harus mulai memenangi turnamen, dan sejak itu menjadi fenomena laju kemenangan saya," kata Day yang sempat terpuruk di AS Terbuka pada Juni lalu karena terserang vertigo.



ANTARA