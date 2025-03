Mengenal Jessica Pegula, Petenis Terkaya yang Belum Pernah Menjuarai Grand Slam

material-symbols:fullscreen Perbesar

Petenis Jessica Pegula setelah memenangkan pertandingan perempat final melawan Iga Swiatek dari Polandia pada pertandingan Tenis AS Terbuka di Flushing Meadows, New York, Amerika Serikat - 4 September 2024. Kemenangan tersebut mengakhiri rentetan kekalahan Pegula di enam perempat final Grand Slam yang telah diikutinya, dan memperpanjang catatannya menjadi 14 kemenangan dalam 15 pertandingan di lapangan keras AS musim panas ini.REUTERS/Andrew Kelly