Menjelang Indonesia Vs Malaysia, Video Provokatif Viral Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Video berdurasi 49 detik yang menampilkan suporter Malaysia menyanyikan yel-yel yang melecehkan Indonesia viral di media sosial menjelang laga semifinal SEA Games 2017 antara Indonesia vs Malaysia. Video yang diunggah di Youtube tersebut sebenarnya pernah muncul tahun 2012.



Peristiwa yang terekam dalam video tersebut terjadi dalam ajang Piala AFF 2012, yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dalam video tersebut terdengar suporter Malaysia menyanyikan yel-yel dengan kata-kata: Indonesia itu a***ng ...Indonesia itu a***ng ...Indonesia itu a***ng.



Uniknya, nyanyian suporter Malaysia yang melecehkan Indonesia tersebut terjadi saat kedua negara tidak bertanding. Peristiwa yang terekam dalam video tersebut adalah saat Malaysia dikalahkan Singapura 0-3, dalam pertandingan di Bukit Jalil pada 25 November 2012. Video itu sendiri baru menyebar pada 27 November 2012.



Indonesia sendiri baru bertanding melawan Malaysia pada 1 Desember 2012. Dalam laga tersebut, Indonesia kalah 0-2.



Pada Piala AFF 2012, Indonesia tergabung dalam grup B yang digelar di Malaysia. Dalam grup B tergabung Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Laos. Tim Merah Putih gagal lolos ke semi final, setelah hanya menduduki peringkat 3 grup B.



Dalam 3 pertandingan, Indonesia seri 2-2 lawan Laos, menang 1-0 atas Singapura, dan kalah 0-2 dari Malaysia. Singapura dan Malaysia lolos ke semi final, bersaing dengan Thailand dan Filipina.



Di semi final yang memakai sistem kandang tandang, Malaysia seri 1-1 lawan Thailand di Kuala Lumpur, namun kalah 0-2 di Bangkok. Filipina seri 0-0 lawan Singapura di Manila, dan kalah 0-1 di Singapura.



Partai final Piala AFF 2012 yang juga memakai sistem kandang tandang, Singapura menang 3-1 atas Thailand di Singapura, dan kalah 0-1 di Bangkok. Singapura menjadi juara Piala AFF 2012 dengan agregat 3-2.



Semi final sepak bola SEA Games 2017 antara Indonesia vs Malaysia akan digelar di Stadion Shah Alam, pada Sabtu, 26 Agustus pukul 19.45 WIB.



