Menjelang Kejuaraan Dunia Panjat Tebing di Cina, Veddriq Leonardo Ubah Porsi Latihan selama Puasa Ramadan

Veddriq adalah atlet panjat tebing Indonesia yang terpilih menjadi Athlete of the Year 2024 versi The World Games. Pemilihan Athlete of The Year enggunakan mekanisme voting, mereka mencari atlet terbaik. Veddriq yang merupakan peraih medali emas Olimpiade 2024 kemarin masuk dalam nominasi ini. Ia bersaing dengan sejumlah atlet top dunia untuk mendapatkan nominasi ini.