Menpora Turun Langsung Beri Dukungan Tim Piala Sudirman

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan dukungan langsung perjuangan tim Indonesia yang turun pada kejuaraan beregu campuran bergengsi di dunia yaitu Piala Sudirman di Dongguan, Tiongkok.



"Saya ingin memberikan dukungan moral kepada para pemain agar bisa tampil maksimal. Meskipun Denmark lebih diunggulkan, saya percaya bahwa pemain akan mampu menunjukkan permainan terbaiknya dan membuat kejutan," kata Imam Nahrawi seperti yang dilansir tim media di Jakarta, Selasa.



Sesuai dengan jadwal, tim Indonesia pada pertandingan kedua akan menghadapi unggulan ketiga Denmark pada penyisihan Grup C, di Dongfeng Nissan Sport Center, Dongguan, Rabu (13/5) waktu setempat.



Pertandingan kedua bagi Indonesia memang sangat penting guna menentukan posisi juara grup. Apalagi pada pertandingan pertama, Tontowi Ahmad dan kawan-kawan hanya menang tipis 3-2 dari tim Inggris. Sedangkan, Denmark bisa menang 4-1 atas tim yang sama.



Untuk itu, pada pertandingan melawan tim Denmark yang diperkuat pemain yang sarat pengalaman harus dimenangkan. Jika menang maka dibabak selanjutnya tim Indonesia akan menghadapi tim runner up grup lain meski untuk negara lawan masih akan diundi kemudian.



"Dengan menjadi juara Grup C, Indonesia bisa menghindari pertemuan dini melawan tim kuat. Jadi mudah-mudahan bisa mengalahkan Denmark, " kata Cak Imam, sapaan akrab Menpora.



Jika hanya berada diposisi runner up Grup C, tim Indonesia berpeluang langsung bertemu dengan tim kuat seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan pada babak delapan besar. Untuk, tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya.



Sebelumnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan semangat kepada tim Indonesia dengan akan memberikan gajinya selama satu bulan jika tropi Piala Sudirman 2015 mampu dibawa ke Indonesia. Kondisi ini cukup realistis karena piala ini sudah lama tidak singgah di Indonesia.



Gelar kejuaraan bergengsi beregu campuran ini memang sudah lama tidak hinggap ke Tanah Air. Sebagai penggagas kejuaraan, Indonesia tercatat baru sekali menjuarai Piala Sudirman yaitu pada 1989 di Jakarta atau saat pertama kali kejuaraan digelar.



ANTARA