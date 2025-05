Miami Heat Jegal Laju Kemenangan Warriors 105-102

TEMPO.CO, Jakarta - Dion Waiters mencetak tembakan tiga angka pada detik terakhir pertandingan untuk memberi kemenangan Miami Heat 105-102 atas tim terbaik NBA Golden State Warriors dalam kompetisi bola basket NBA di AmericanAirlines Arena, Senin malam (Selasa WIB).



Waiters menyamai pencetakan angka tertinggi selama karirnya 33 angka untuk kedua kalinya secara beruntun.



Pemain Golden State Kevin Durant sempat menyamakan kedudukan saat pertandingan tersisa 11,7 dengan melakukan "dunk".



The Warriors (38-7) harus melihat tujuh kemenangan beruntun mereka berakhir. Ini merupakan kekalahan kelima Golden State dalam musim reguler ini.



Heat (15-30) mencatat empat kemenangan beruntun, yang merupakan terbaik mereka musim ini, saat mereka melengkapi kemenangan kandag 4-0.



Pada pertandingan lain Austin Rivers mencetak 27 angka dan Jamal Crawford membantu menahan kebangkitan Atlanta pada kuarter keempat saat Clippers mengalahkan Hawks 115-105.



Crawford mencetak tembakan tiga angka setelah Atlanta berupaya mengejar ketertinggalan mereka dan kemudian menjaringkan bola dua kali lagi saat dia mencetak 14 dari total 19 angkanya pada paruh kedua.



Di tempat lain, DeMarcus Cousins mencetak 22 angka dan 14 rebound, dan Sacramento mengakhiri lima kekalahan beruntun mereka dengan kemenangan atas Detroit 109-104 di The Palace.



The Kings hanya memiliki dua kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir mereka, keduanya melawan Detroit. Sacramento juga mengakhiri enam kekalahan beruntun di The Palace. Kemenangan terakhirnya di Michigan terjadi pada 10 Februari 2010.



Ty Lawson menyamai poin tertingginya musim ini 19 angka bagi Kings. Empat pemain Sacramento juga mencetak dua digit angka: Willie Cauley-Stein dan Darren Collison masing-masing mencetak 12 angka, Garrett Temple mencetak 11 angka dan Matt Barnes menambah 10 angka.



Sementara itu John Wall mencetak 24 angka dan Markieff Morris menambah 23 angka saat Washington meraih kemenangan 109-99 atas Charlotte di Spectrum Center.



Wizards kini memenangi lima dari enam pertandingan terakhir mereka. Mereka mengendalikan permainan dengan sempat unggul 16 angka pada kuarter ketiga dan 15 angka pada pertengahan kuarter keempat, demikian Sport Xchange melaporkan.



