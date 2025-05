TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 20 terluka setelah mobil sport milyuner Inggris, Paul Bailey, lepas kendali dan menabrak penonton pada reli di Malta. Sebanyak lima korban kini berada dalam kondisi kritis akibat tertabrak mobil Porsche 918 Spyder tersebut.



Times of Maltamemberitakan, mobil Paul Bailey hilang kendali setelah menginjak rumput di pinggiran sirkuit pada lomba Minggu, 04 Oktober 2015 waktu setempat. Setelah hilang kendali, mobil itu berbelok ke arah kiri dan menabrak penonton.



Dari 20 korban, sebanyak 9 korban, termasuk Paul Bailey, dilarikan ke rumah sakit. Seorang gadis berusia enam tahun termasuk satu dari lima korban yang masih berada dalam kondisi kritis. Dokter Chris Fearne mengatakan, 10 korban membutuhkan operasi.



Mirror memberitakan kondisi kesehatan Bailey mulai membaik. Namun, istrinya, Selina, menolak memberi tanggapan ketika berkunjung ke rumah sakit. "Maaf, saya tidak mendapat izin memberi tanggapan," ujarnya.



Bailey merupakan milyuner Inggris yang sukses mendirikan perusahaan komunikasi. Pada 2012, ia menjual perusahaan itu dengan nilai 28 juta pounds atau Rp 610 miliar. Ia kini memiliki 76 mobil mewah.



Beberapa saat sebelum kecelakaan, Bailey mengaku bangga dengan koleksi mobil mewahnya. Ia sesumbar sebagai orang pertama di dunia yang berhasil memiliki The McLaren P1, La Ferrari, dan Porsche Spyder.



MIRROR | TIMES OF MALTA | GURUH RIYANTO