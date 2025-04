Minggu Ini, Gerry Salim Berpeluang Juara ARRC 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Astra Honda Racing Team, Gerry Salim, kurang beruntung di race pertama dalam Asia Road Racing Championship (ARRC) di Madras Motor Race Track, Chennai, India, 23 September 2017. Pada sesi pemanasan atau warm up, Gerry sempat terjatuh dua kali. Inilah yang membuatnya tertinggal saat start. Hingga finish, Gerry bahkan tertinggal tiga putaran.



"Ada kesalahan saat sesi pemanasan. Ini menjadi pelajaran berharga. Semoga pada balapan kedua saya lebih fokus dan dapat kembali meraih poin," kata Gerry dalam siaran tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 24 September 2017.



Meski tidak mendapatkan poin pada balapan pertama, Gerry tetap memuncaki klasemen sementara AP 250 dengan selisih 40 poin dan masih berpeluang merebut gelar Juara Asia pada balapan kedua.



Adapun rekan satu tim Gerry, Rheza Danica, juga mengawali start kurang mulus. Ia tertinggal pada awal lap dan harus berjuang keras memperbaiki posisi. Kerja keras sempat mengantarnya ke posisi empat pada lap ke-11. Namun Rheza harus puas finish di posisi ke-6 setelah disalip lawan pada putaran terakhir. "Start kurang mulus, tapi saya berusaha maksimal menggeber All New Honda CBR250RR dan finish ke-6," ujarnya.



Di kelas Supersports 600 cc, Irfan Ardiansyah mempertontonkan balapan yang kompetitif. Meski dirinya baru pulih dari cedera, Irfan tetap menunjukkan perlawanan. Irfan, yang mengawali balap pada posisi kesebelas, berhasil memperbaiki posisinya sepanjang 12 putaran balap dan finis di posisi ke-8.



“(Saat) start dari grid 11, saya sempat tercecer di belakang. Perlahan, saya bisa finish di posisi ke-8. Semoga balapan selanjutnya lebih baik lagi," ucapnya.