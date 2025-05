Mladenovic Kandaskan Perlawanan Petenis Rusia Makarova

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis putri Prancis Kristina Mladenovic menggulingkan unggulan 13 dari Rusia Ekaterina Makarova 7-6 (7/2), 4-6, 6-1 Senin dini hari waktu AS atau Senin siang WIB ini untuk mencapai perempatfinal AS Terbuka.



Petenis berusia 22 tahun berperingkat 40 dunia itu akan menghadapi petenis Italia Roberta Vinci pada pertandingan delapan besar Selasa waktu setempat atau Rabu pagi WIB.



Vinci sendiri menang WO dari petenis Kanada Eugenie Bouchard yang mundur dari babak keempat karena gegar otak setelah tergelincir dan jatuh di ruang ganti Jumat pekan lalu.



Vinci dan Mladenovic sebelumnya tidak pernah bertemu pada pertandingan level tour seperti turnamen Grand Slam AS Terbuka ini, demikian AFP.



ANTARA